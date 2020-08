Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora i nuovi casi: +239 (ieri erano +185). 4 i decessi. Preoccupano Milano e Brescia

Il bollettino del 23 agosto

Sono 4 le nuove vittime legate al Coronavirus in Lombardia. Ieri, sabato 22 agosto, non si era registrato alcun decesso, mentre venerdì 21 erano stati 6. Il totale dei decessi dall’inizio del monitoraggio sale a 16.856. Il dato più eclatante riguarda però i nuovi positivi: oggi se ne registrano +239. Ieri, l’aumento era stato di +185, due giorni fa di +174 e giovedì 20 agosto +154.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono +13.663 contro i +12.957 di ieri (il giorno prima + 10.703). Il totale dei test finora effettuati è di 1.483.556. I ricoverati con sintomi sono ancora 148 di cui 14 in terapia intensiva (stabili). I guariti sono invece 74.431 e 1.265 i dimessi. Per quanto riguarda le province, a Milano si segnalano +89 casi (ieri +71) di cui +50 in città (ieri +48).

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+89) di cui +50 a Milano città

(+89) di cui +50 a Bergamo (+32)

(+32) Cremona (+4)

(+4) Brescia (+46)

(+46) Mantova (+4)

(+4) Varese (+13)

(+13) Como (+14)

(+14) Monza e Brianza (+16)

(+16) Lodi (+7)

(+7) Sondrio (+0)

(+0) Pavia (+5)

(+5) Lecco (+6)

