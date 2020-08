L’Fbi ha pubblicato i Protocolli contro il «Deep State»? No, ma ha rafforzato complottismo e antisemitismo

Dobbiamo tornare a parlare, ancora una volta, dei Protocolli dei Savi di Sion. Non bastava l’indifendibile Elio Lannutti, ancora oggi senatore del Movimento 5 Stelle, che con il suo tweet dello scorso gennaio 2019 aveva rilanciato la bufala storica antisemita con scuse che non stavano in piedi, oggi per colpa dell’Fbi bisogna affrontare una «seconda ondata» di complottismo.

La Polizia federale americana gode di una certa autorevolezza. Risulta estremamente plausibile che la diffusione senza alcuna spiegazione del falso storico, avvenuto la scorsa settimana via Twitter, abbia rafforzato la credulità di coloro che vogliono per forza credere che i Protocolli dei Savi di Sion siano reali e non una bufala. In questi giorni non sono mancati questi «sostenitori», ma faccio una domanda alla quale fornirò risposta a fine articolo: hanno letto il documento dell’Fbi?

L’Espresso l’aveva descritta come «vera star dei social», si chiama Patrizia Rametta e c’è da dire che ha un certo seguito all’interno della bolla sovranista del web e in particolare su Twitter dove dal suo profilo leggiamo gli hashtag WWG1WGA #MAGA, proprio quelli utilizzati dai fan di Donald Trump e in particolare dai QAnon.

Patrizia Rametta, già dirigente leghista siracusana, pubblica il 20 agosto 2020 il seguente tweet in cui abbraccia il grande inganno storico dei Protocolli dei Savi di Sion:

Secondo Rametta la pubblicazione dei Protocolli da parte dell’Fbi è un assist a favore di Elio Lannutti, che difende in un tweet successivo:

Chi segue la sezione Fact-checking di Open si ricorderà del sito Databaseitalia.it, lo stesso che aveva pubblicato i falsi video del fantomatico missile nel porto di Beirut e l’articolo di disinformazione sulle parole pronunciate da Bill Gates. Nel sito troviamo l’articolo datato 20 agosto 2020 dal titolo «STORICO !!! CONTROFFENSIVA DEI WHITE HATS. L’FBI DESECRETA I FASCICOLI DEI “SAVI DI SION”, scusandosi per l’imbarazzo creato !!!», pubblicato all’interno della categoria Q_Anon e condiviso da Patrizia Rametta nel suo tweet.

L’articolo è stato condiviso per sostenere una fantomatica veridicità dei Protocolli dei Savi di Sion, come un documento reale che per oltre un secolo avrebbero cercato di insabbiare i «servi del potere»:

Non solo, ecco che compare nell’articolo la narrativa QAnon del «Deep State»:

I Protocolli svelano il piano diabolico dell’elite fin dal 1903 per la conquista del Mondo e l’instaurazione del Nuovo Ordine Mondiale, passando attraverso devastazione sociale, crisi economiche e Guerre mondiali in modo pianificato, per instaurare un Governo Mondiale unico gestito e Controllato dall’elite massonica deviata e satanista.

Non è mancato, neanche in questo caso, il sostegno a Elio Lannutti:

Siamo stati per anni tacciati di Complottismo, mi ricordo anche l’attacco ad Elio Lannuti per averne parlato, che venne deriso in tanti articoli e giornaletti.

L’ostilità verso gli ebrei generata da questo falso storico è innegabile e oggi viene ulteriormente rafforzata sostenendo le teorie di complotto più radicate. Ecco il tweet di @LoreNOeuro in cui tra virgolette scrive «gli ebrei si sono comportati esattamente secondo i protocolli»:

Chi sostiene la veridicità del falso storico non vuole essere etichettato come antisemita preferendo parlare di «antisionismo». Queste persone, così come tante altre, dovrebbero rendersi conto di una verità storica spiegata in un precedente articolo: i Protocolli dei Savi di Sion furono uno dei punti cardini della propaganda antisemita nazista.

Chi parla di sionismo solitamente tira in ballo la «finanza» e della fantomatica «pianificazione mondiale» da parte di «finti ebrei», dove quest’ultima affermazione viene utilizzata come «salvagente» per scrollarsi di dosso la questione religiosa. L’Italia è membro, insieme ad altri Paesi del mondo, dell’organizzazione International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) che all’interno del proprio sito istituzionale riporta alcuni esempi di quelli che vengono considerati comportamenti antisemiti:

– Fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività – per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l’economia, il governo o altre istituzioni all’interno di una società.

Facendo un paragone attuale, il «virus dell’antisionismo» non è altro che una «mutazione» di quello dell’antisemitismo, non per niente venne coniato il termine «neoantisemitismo».

Tra i tanti tweet a sostegno della veridicità dei Protocolli dei Savi di Sion c’è quello di Alessandro (@SpanAlessandro) nel quale scrive:

Ora possiamo leggere la risposta alla domanda posta a inizio articolo. Per iniziare possiamo leggere il tweet dell’account ufficiale del Museo di Auschwitz (@AuschwitzMuseum) pubblicato a seguito del pasticcio dell’Fbi:

Context REALLY matters.

FBI Records Vault tweets out files it is releasing by including the subject. Without context.

Judging by the responses, it did not go well this time. Quite the contrary.

The context of the horrible antisemitic hoax is there. Hidden deep inside the PDF.