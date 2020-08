Coronavirus, dopo Mirante un altro giocatore positivo nella Roma: è lo spagnolo Carles Pérez

Ad annunciarlo è stato l’attaccante ex Barcellona via Instagram. Salgono così i casi in Serie A, dal Napoli al Sassuolo. In Premier contagiato anche Pogba

Nuovo caso di positività alla Covid-19 nella Roma che proprio oggi, 27 agosto, ha effettuato i tamponi a Trigoria in vista della ripresa degli allenamenti, prevista per domani. Dopo il portiere di riserva Antonio Mirante e due giovani della Primavera, a risultare positivo questa volta è stato lo spagnolo Carles Pérez. E’ stato lo stesso Pérez, attaccante ex Barcellona, a comunicare la propria positività via social, su Instagram:

Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per la COVID-19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai.

La Roma non è l’unica squadra di Serie A che sta registrando calciatori contagiati dal Coronavirus. Nei giorni scorsi, era stato il Cagliari a comunicare diversi casi di positività. Lo stesso vale per il Torino (due giocatori), il Sassuolo (uno, l’attaccante Jeremy Boga) e il Napoli (Andrea Petagna).

Premier League, positivo Pogba

Per quanto riguarda gli altri principali campionati europei, la notizia del giorno arriva dalla Premier League inglese e riguarda il centrocampista del Manchester United Paul Pogba: il francese, ex Juventus, è risultato positivo e non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps, per le sfide con Svezia e Croazia.

