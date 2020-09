Los Angeles, la polizia uccide un 29enne afroamericano: proteste e tensioni nella notte

Un uomo afroamericano è stato colpito e ucciso dagli agenti della contea di Los Angeles, negli Usa. Secondo quanto riferisce la polizia, la sparatoria è avvenuta alla fine di un inseguimento e dopo che la vittima avrebbe preso a pugni in faccia uno degli agenti. Nella notte sono scoppiate le proteste e numerosi manifestanti si sono radunati sul luogo della sparatoria con momenti di tensione.

Stando a quanto riferito dalla Cnn, la polizia non ha identificato l’uomo, che è stato descritto solo come all’incirca 30enne. Secondo il movimento Black Lives Matter, la vittima sarebbe Dijon Kizzee, di 29 anni. I fatti di Los Angeles arrivano nel mezzo delle proteste di piazza per il ferimento da parte della polizia di Jacob Blake a Kenosha, nel Wisconsin, e per la morte a maggio di George Floyd a Minneapolis.

