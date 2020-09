Processo Open Arms, la Lega in cerca di sostenitori suggerisce voli low cost per seguire Salvini a Catania

«Voli da Milano a Catania andata e ritorno a 40 euro! Chi prima prenota, meno spende! Sosterrai il Capitano?» Non è un fake, è pura realtà! La Lega invita calorosamente i sostenitori del leader Matteo Salvini a presentarsi di fronte al tribunale catanese in vista del processo Open Arms del 3 ottobre 2020.

La locandina caricata sul sito della Lega il 3 settembre 2020.

Basta selezionare la voce «Processo Catania 3 ottobre» nella sezione «eventi» del sito Legaonline.it e verrete reindirizzato all’area dedicata alla ricerca Google dei voli da Milano, Roma, Torino, Bologna, Pisa, Venezia e Cagliari!

Non ci sarebbe nulla di male, in qualunque manifestazione gli organizzatori propongono facilitazioni per gli attivisti che voglio far parte dell’evento. L’unica differenza, rispetto a una qualunque altro evento politico, è che in questo caso stiamo parlando di un udienza in tribunale. Tutto in linea con lo slogan della campagna «Processate anche me!» orchestrata da Morisi e i suoi per sostenere l’ex ministro dell’Interno, chiunque potrà liberamente presentarsi per acclamarlo e fargli sentire il proprio sostegno, sperando che il tutto venga fatto nel rispetto delle norme di prevenzione contro il nuovo Coronavirus.

