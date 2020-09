Hong Kong, arrestato un altro attivista: aveva pronunciato «parole sediziose»

La nuova legge per la sicurezza nazionale di Hong Kong colpisce ancora. Dopo l’arresto di Agnes Chow, cofondatrice del movimento Demosisto, e quello di Jimmy Lai, editore inviso a Pechino, è arrivato anche il turno di Tam Tak-chi, attivista e vice presidente del partito democratico radicale People Power, arrestato in mattinata per aver «pronunciato parole sediziose».

L’arresto per i comizi antigovernativi

Secondo la nuova legge introdotta su volere della Cina a fine giugno, in violazione dei patti secondo cui fino al 2047 i due Paesi avrebbero dovuto seguire due sistemi diversi, l’incitamento alla secessione o all’indipendenza costituisce ora un reato. E così Tam Tak-Chi, 47 anni, ex presentatore radiofonico noto come “Fast Beat” (Ritmo veloce), è stato arrestato nella sua casa a nord-est di Hong Kong.

Twitter | L’attivista Tam Tak-Chi (a sinistra)

La sua colpa sarebbe quella di aver allestito – per ben 29 volte dalla fine di giugno al mese scorso – uno stand per strada, principalmente a Kowloon (il distretto centrale che ospita anche il parlamento della città) e, con il pretesto di fare discorsi anti-epidemici, di aver portato avanti la sua campagna elettorale. Per la polizia di Hong Kong l’uomo avrebbe «incitato all’odio e al disprezzo contro il Governo», anche se il contenuto delle frasi offensive da lui pronunciate non è noto.

L’occasione è quella delle elezioni al parlamento di Hong Kong – il Consiglio Legislativo – previste inizialmente per settembre ma posticipate di un anno dalla governatrice Carrie Lam usando come pretesto l’emergenza Coronavirus. Proprio oggi – poche ore prima dell’arresto di Tam Tak-Chi – era previsto un raduno, sempre a Kowloon, per protestare contro la decisione dell’esecutivo di rinviare il voto.

