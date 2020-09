La parata sul lago in onore di Trump finisce malissimo. Quattro imbarcazioni affondano – Il video

Doveva essere un comizio memorabile, quello organizzato sul lago Travis in Texas, ma è passato alla storia come “Dumbkirk”

L’hanno definita “Dumbkirk”, una crasi fortunata tra dumb, che in americano vuol dire stupido, e Dunkirk, la battaglia navale combattuta dagli alleati contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale al largo della costa francese. Non c’è probabilmente termine migliore per la parata navale che ha avuto luogo sul lago Travis in Texas in onore del presidente Donald Trump.

Almeno quattro imbarcazioni sono affondate, molto probabilmente a causa delle onde che si sono formate sul lago. Troppe le barche, alcune di dimensioni considerevoli, tutte munite di stendardi che inneggiavano alle presidenziali di novembre. All’evento su Facebook – esteso a «barche di tutte le forme e dimensioni» – avevano risposto oltre 2.600 persone, ma non è ancora chiaro quante abbiano realmente partecipato.

A ogni modo l’entusiasmo con cui è partita la parata si è spento tra le urla di chi invocava i soccorsi. «Ci alleniamo regolarmente per i soccorsi in acqua, ma questo è il primo soccorso in acqua multi-nave a cui abbiamo risposto che non è stato causato da una collisione», ha detto al New York Times Braden Frame, presidente della Lake Travis Fire Fighters Association. Le prime richieste di aiuto sarebbero arrivate 15 minuti dopo l’inizio dell’evento. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

