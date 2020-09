Birmingham, arrestato un 27enne per gli accoltellamenti nella zona della movida – Video

La polizia di West Midlands ha arrestato un 27enne per gli accoltellamenti in centro a Birmingham che hanno causato la morte di un ragazzo e il ferimento di sette persone nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Il sovrintendente capo della polizia locale ha spiegato che il 27enne è stato arrestato nella vicina Selly Oak alle 4 del mattino. La polizia ha rinnovato l’invito a tutti i testimoni perché continuino a fornire ulteriori informazioni che diano conferme sul riconoscimento dell’autore degli accoltellamenti. Poche ore prima era stato diffuso un video con il presunto ricercato, ma non è ancora stato chiarito se il ragazzo che si vede nel filmato sia lo stesso da poco fermato.

