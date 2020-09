Papa Francesco nel libro di Carlo Petrini: «Il buon cibo e il sesso sono piacere divini e vengono da Dio»

Tre colloqui con Jorge Bergoglio: è questo il contenuto del libro TerraFutura. Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale dello scrittore e fondatore di “Slow Food” Carlo Petrini. Un viaggio nell’ecologia e nell’ambientalismo. Ma non solo.

Nel testo, Papa Francesco parla dei piaceri della vita. E tra questi, oltre al buon cibo, ci sono anche i rapporti sessuali: «Il piacere di mangiare è lì per mantenerti in salute , proprio come il piacere sessuale c’è per rendere più bello l’amore e garantire la perpetuazione della specie», dice il papa, definendoli piacere ‘divini’.

«Il piacere arriva direttamente da Dio, non è né cattolico, né cristiano, né altro, è semplicemente divino», racconta Francesco a Petrini. «Non c’è posto per una moralità troppo zelante che neghi il piacere», aggiunge il pontefice, ammettendo che in passato la Chiesa ha insistito su questa «interpretazione sbagliata del messaggio cristiano».

Punti di vista opposti «hanno causato un danno enorme, che in alcuni casi può ancora essere sentito fortemente oggi», dice Bergoglio. «Il piacere di mangiare e il piacere sessuale vengono da Dio». Non è la prima volta che il Papa esprime queste posizioni sul tema.

