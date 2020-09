Referendum, i Millennials di Italia Viva si schierano per il No e fanno campagna con +Europa: è l’addio dei giovani a Renzi?

Quando Davide Faraone, senatore di Italia viva, alla scuola di politica “Meritare l’Europa” dello scorso agosto ha annunciato che il partito avrebbe lasciato libertà di scelta sul voto referendario, molti dei 250 ragazzi presenti hanno storto il naso. Tra loro, una quota non indifferente era composta dai Millennials, associazione nata per avvicinare i ragazzi alla politica ma, di fatto, la costola giovanile prima del Pd all’epoca di Matteo Renzi e adesso della sua nuova creatura, Italia viva.

Fino ad oggi, almeno: la mancanza di un indirizzo chiaro sul referendum, mascherata sotto l’egida della libertà di voto, non è stata digerita da chi ha sempre seguito il senatore di Scandicci proprio per la sua attitudine decisionista. Tant’è che la fondatrice dei Millennials, Arianna Furi, già nella direzione nazionale del Pd proprio su chiamata di Renzi, ha deciso di prestare il suo volto alla campagna per il “no” organizzata da +Europa.

E nelle locandine, accanto al logo «Un taglio alla democrazia? No grazie», fatto con i colori del partito di Emma Bonino, compare anche il simbolo dei Millennials. «È un evento trasversale promosso da +Europa. Raccoglie le voci di chi è per il “no” al referendum», risponde Furi a chi le chiede di un suo possibile passaggio ai Radicali. Il dubbio, però, è lecito: è iniziato un rito di addio a Renzi da parte dei giovani che lui stesso ha lanciato in assemblea nazionale del Pd e poi in Italia viva?

I tre indizi

Sia sulle pagine social ufficiali dei Millennials che sugli account dei personaggi più in vista dell’associazione campeggia il logo di +Europa in relazione alla campagna per il “no”. E non è nemmeno tanto velata la frecciatina che Furi ha spedito ai grandi del suo partito: «È interessante riflettere su come in queste situazioni che hanno un forte impatto sul futuro di tutti noi, siano i giovani prima di tanti altri a prendere posizione – scrive in un suo articolo sul blog dell’Huffington Post -. Forse le troppo spesso sottovalutate generazioni Millennials e Z riescono in queste situazioni ad avere una maggiore lucidità rispetto a molti adulti».

Sulla pagina Instagram dei Millennials, le parole sono ancora più perentorie: «Basta con l’antipolitica! I Millennials si schierano per il No – e come didascalia – Votare Sì è solo populismo e antipolitica». Un messaggio evidentemente rivolto anche a deputati e senatori di Italia Viva che voteranno a favore della riforma costituzionale.

Ma avvisaglie di malcontento, o quantomeno di disillusione nei confronti della creatura renziana, si erano già segnalate nell’ultima edizione della scuola di formazione del partito “Meritare l’Europa”. A Castrocaro Terme, a fine agosto, non si sono presentati alcuni coordinatori di spicco dei Millennials. Anche Furi non ha partecipato agli incontri e Gessica Laloni, giovane fedelissima di Renzi che proprio insieme a Furi e altre due ragazze aveva presentato la Leopolda 2019, è arrivata soltanto in occasione dell’evento conclusivo.

Terzo indizio: l’abbandono dei gruppi Whatsapp di alcuni ragazzi dei Millennials – soprattutto nelle regioni dove si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale -, e una scarsa partecipazione di alcuni esponenti di rilievo nell’associazione: «Come se avessero abbandonato la barca senza comunicarlo ufficialmente», ci dice una fonte.

«Non è colpa di Matteo, ma…»

Nessuno, però, attacca apertamente Renzi sulle scelte politiche. Ciò che i ragazzi di Italia viva sembrano soffrire è l’assenza di un’organizzazione nella vita di partito e la mancanza di coinvolgimento per le scelte interne. «Diversi ragazzi si stanno tirando indietro da questa avventura politica – afferma un altro giovane iscritto al partito -. Riconosciamo Renzi come un leader, ma non crediamo più nel soggetto politico da lui creato».

Un altro, che ha già deciso di abbandonare Italia viva, dichiara: «Ci abbiamo creduto, ma qui non c’è spazio per i giovani che vogliono crescere. Lo status quo si perpetua ormai da due anni: c’è disorganizzazione, mancanza di progettualità. In Italia viva tutto cambia perché nulla cambi».

In copertina ANSA / ETTORE FERRARI | Il leader di Italia Viva Matteo Renzi (C) con la fondatrice di Millenials Arianna Furi (D) durante una conferenza stampa sulla proposta di estendere ai giornali on line ”18 app”, Roma, 23 gennaio 2020.

