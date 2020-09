Coronavirus. Secondo Fauci gli asintomatici non possono contagiare? Il video fuori contesto che disinforma

Il 29 agosto 2020 il sito ImolaOggi pubblica un articolo dal titolo «Virus, Fauci: epidemia non è determinata dagli asintomatici» in cui viene riportato un tweet contenente un video e una trascrizione in italiano delle dichiarazioni di Anthony Fauci in merito al nuovo Coronavirus:

Il dr Fauci: “In tutta la storia dei virus respiratori di qualsiasi tipo, la trasmissione asintomatica non è mai stata causa di focolai. Il responsabile dei focolai è sempre stata una persona sintomatica. Un’epidemia non è determinata dagli asintomatici”

Si tratta di una notizia del tutto fuori contesto, infatti l’articolo non riporta nemmeno una data della dichiarazione rilasciata da Fauci e l’autore dell’articolo – un anonimo ImolaOggi, sito di Armando Manocchia già presente alla manifestazione negazionista a Roma – si è semplicemente fidato del video condiviso da un utente Twitter.

Il video non è recente, riguarda la conferenza stampa del 28 gennaio 2020 quando non si sapeva ancora molto del virus. Ecco il post Facebook dell’U.S. Department of Health and Human Services con un fotogramma chiave a confronto (minuto 44:18 del video originale, minuto 0:01 nel video diffuso ad agosto):

Nel frattempo è cambiato qualcosa? Durante un’intervento a Good Morning America sul canale americano ABC, andato in onda a inizio giugno 2020, lo stesso Fauci aveva dichiarato che il 40 – 45% dei contagi sarebbe dovuto agli asintomatici:

“In fact, the evidence we have given the percentage of people, which is about 25% [to] 45%, of the totality of infected people likely are without symptoms,” he said. “And we know from epidemiological studies that they can transmit to someone who is uninfected even when they are without symptoms.”

La narrativa del video è stata cavalcata dagli utenti QAnon, come possiamo vedere dal tweet di Andrea (@andrea7112117) pubblicato il 5 settembre 2020:

Per quelli che “gli asintomatici!!” ascoltate A. Fauci (quanto più distante da un “negazionista”): i portatori sani (cioè i positivi al tampone ma senza sintomi) NON TRASMETTONO l’infezione. La causa di focolai sono solo i malati CON SINTOMI. Tutto il resto è #DittaturaSanitaria

Anche l’utente FredericKK (@Frederi39607607) è convinto che Fauci abbia smascherato qualcosa:

Fauci smaschera tutta la demenzialità delle norme anti-Covid: “La trasmissione fra asintomatici non è mai stata causa di focolai”

Non c’è stata solo ImolaOggi, anche altri siti hanno diffuso il video datato con articoli riportanti i seguenti titoli:

Gli asintomatici non sono responsabili dei nuovi focolai: le dichiarazioni di Fauci (Money.it, 2 settembre 2020)

Antony Fauci: “la trasmissione asintomatica non è mai stata causa di focolai” (IlGazzettinoVesuviano.com, 30 agosto 2020)

Open.online is working with the CoronaVirusFacts/DatosCoronaVirus Alliance, a coalition of more than 100 fact-checkers who are fighting misinformation related to the COVID-19 pandemic. Learn more about the alliance here (in English).

Leggi anche: