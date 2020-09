Francia, liceali in minigonna sui social per difendere il diritto a vestirsi come vogliono – Le foto

Tutte in minigonna, con vestiti scollati o che lasciano scoperto l’ombelico. In Francia, lunedì 14 settembre, le ragazze che frequentano la scuola superiore hanno deciso di sfidare le regole sull’«abbigliamento adeguato» richiesto dalla maggior parte degli istituti, ritenendolo sessista. Due gli hashtag che hanno marcato le foto postate sui social media: #lundi14septembre e #liberationdu14.

Protesta minigonne Francia L’outifit di Zoé (Twitter @zoe_amr_) per prendere parte alla protesta delle liceali in minigonna in Francia. Protesta minigonne Francia 2 L’outifit di Zoé (Twitter @zoe_amr_) per prendere parte alla protesta delle liceali in minigonna in Francia. Protesta minigonne Francia 3 Lena (Twitter @bocamoonparis) ha postato i suoi scatti commentando: «Girls power». Protesta minigonne Francia 4 Lena (Twitter @bocamoonparis) ha postato i suoi scatti commentando: «Girls power». Protesta minigonne Francia 5 Emeline (Twitter @Emeline52730146) ha scritto: «Questo è ciò che è stato ritenuto provocatorio dal mio insegnante di matematica». Protesta minigonne Francia 6 Maena (Twitter @Maena_77) ha scritto semplicemente: «Pronta». Protesta minigonne Francia 7 Cass (Twitter @MorelleCassend2) ha invitato le ragazze as restare unite. Protesta minigonne Francia 8 Mentre Anna (Twitter @buteranna) è stata più diretta: «Mi si vedono le spalle… ops» Protesta minigonne Francia 9 Lo (Twitter @alcLorianne) in compagnia delle sue amiche. Protesta minigonne Francia 10 Lo (Twitter @alcLorianne) in compagnia delle sue amiche. ok_minigonne_12 Lildar (Twitter @liliweirdo) ha richiamato l’hashtag usato per la protesta: #liberationdu14. Protesta minigonne Francia 12 Cécilia (Twitter @ceci31660): «Farà così caldo che non ci vedo nulla di male a vestirmi così». Protesta minigonne Francia 13 Per finire, Chloe (Twitter @ChloRvt): «E continueremo a vestirci in modo “indecente”». Protesta minigonne Francia penultimo Ines (Twitter @inesclvr) racconta: «Mia sorella è stata ripresa dal suo insegnante di arte davanti a tutta la classe. Il suo vestito è troppo corto? Ma se le arriva al ginocchio. Non è normale». Protesta minigonne Francia ultimissima Contre soirée 6 novembre (Twitter @angelinaXbilal): «Domani ci saranno 35 gradi, quindi mi vesto così».

In Francia ciascun istituto scolastico ha il proprio regolamento per quanto riguarda l’abbigliamento, ma ci sono ampi margini di discrezionalità. E non a caso l’Unione nazionale degli studenti delle scuole superiori (UNL), che sostiene la mobilitazione, ha sottolineato la «vaghezza giuridica» che circonda tali norme, rimarcando come spesso finiscano per riflettere «stereotipi sessisti». Al ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, che invitava le ragazze a vestirsi «normalmente e andrà tutto bene», le ragazze hanno risposto: «Invece di coprire noi, educate i vostri figli».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

L’iniziativa delle liceali arriva dopo che mercoledì 9 settembre il Museo d’Orsay è stato costretto a scusarsi con una ragazza, bloccata all’ingresso a causa della sua scollatura. Mentre alla fine di agosto due bagnanti che prendevano il sole in topless a Sainte Marie de la Mer, nel Sud del Paese, erano state costrette a coprirsi dai gendarmi. Anche in quel caso all’indignazione aveva fatto seguito una retromarcia ufficiale. Ma il tema, come le temperature, è rimasto decisamente caldo.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Video: @mys_tiic_ e @AshleyR90918690 / Instagram

Foto di copertina: @ChloRvt / Twitter

