Coronavirus, Solinas all’attacco del governo dopo lo stop del Tar all’ordinanza: «Usa due pesi e due misure» – Il video

Dopo la sentenza del Tar che ha sospeso l’ordinanza regionale sui test obbligatori anti-Coronavirus per chi entra in Sardegna, il governatore Christian Solinas ha convocato una conferenza stampa ripresa da YouTG.net in cui ha attaccato il governo: «Se mai ci fosse bisogno di conferma che viviamo in un Paese dove il governo utilizza due pesi e due misure, questa vicenda è la rappresentazione plastica».

Per Solinas, infatti, mentre in Sardegna «si impugnano ordinanze adottate per tutelare salute pubblica», altrove «si adottano ordinanze discriminatorie nei confronti dei sardi, prevedendo test e quarantena per chi proviene dall’Isola». Ad alcune Regioni, «guarda caso tutte dello stesso colore politico», alcune cose sarebbero consentite, ad altre no.

L’ordinanza della Regione Sardegna prevedeva per tutti i passeggeri in arrivo dall’Italia o dall’estero due possibilità: presentare all’imbarco un tampone o un test sierologico negativo, oppure effettuare entro 48 ore dall’ingresso sul territorio un tampone, un test sierologico oppure un test antigenico, restando in isolamento fiduciario in attesa dei risultati. Il Tar ha sospeso questa parte del provvedimento, mentre ha lasciato in vigore l’obbligo di indossare la mascherina in tutti gli ambienti a rischio concreto di assembramento, al chiuso oppure all’aperto.

Video: YouTG.net / Facebook

