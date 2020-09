«C’è un alligatore fuori dalla finestra!», l’avvistamento di una donna in Alabama mentre passa l’uragano Sally – Il Video

Il filmato è stato ripreso da una residente. La perturbazione, declassata a tempesta tropicale, continua a scaricare piogge torrenziali in Alabama e Florida.

L’uragano Sally non ha portato soltanto raffiche di vento a 165 km orari e alluvioni catastrofiche lungo le coste degli Stati Uniti. In Alabama, infatti, la residente Tina Bennett ha ripreso in un video un alligatore gigante che nuota nella tempesta appena fuori dalla sua casa di Gulf Shores, nella contea di Baldwin.

«Oh mio Dio, c’è questo fuori dalla mia finestra!», ha esclamato Bennett in un video postato sul gruppo Facebook What’s happening in Gulf Shores, «è un alligatore lungo 10 o 12 piedi! (sopra i tre metri, ndr)». Il filmato è stato ripreso da diversa media americani, compresa la Cnn.

L’uragano Sally, intanto, è stato declassato a tempesta tropicale. Nelle ultime ore la perturbazione si è fermata al largo delle coste dell’Alabama e della Florida nord-occidentale, continuando a scaricare piogge torrenziali.

Video: Tina Bennett / Facebook

Leggi anche: