La prima domenica di sport dal vivo: Serie A e Internazionali di tennis riaprono le porte ai tifosi – Foto e Video

È una domenica diversa quella di oggi, 20 settembre. Dopo un primo stop causato dal lockdown da Coronavirus, e dopo mesi di tornei e partite andate avanti a porte chiuse, a partire da queste ore i tifosi – o meglio, alcuni di loro – potranno tornare a godersi lo sport dal vivo. E i primi appassionati già cominciano popolare gli spalti.

La decisione di riaprire gli stadi e i campi a un massimo di 1.000 persone è arrivata ieri, 19 settembre, dopo una riunione convocata all’ultimo dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia con il ministro della Sanità Roberto Speranza, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini.

Via libera dunque a una prima giornata di campionato di Serie A dove sono tornati a risuonare timidi applausi negli stadi. Ma le porte non hanno riaperto solo ai tifosi di calcio. Per chi ha avuto la prontezza di acquistare i biglietti, già da oggi c’è la possibilità di godersi le fasi finali del torneo di tennis più importante d’Italia, gli Internazionali Bnl di Roma.

Internazionali Bnl di Roma

Pochi ma buoni, come si dice. La giornata di semifinali al Foro Italico di Roma è partita con una manciata di tifosi che hanno improvvisato in fretta e furia una domenica sugli spalti del Centrale. Non sono tantissimi gli appassionati che hanno fatto capolino nel primo giorno di ripresa – pesano anche i prezzi dei biglietti giornalieri, dai 79 euro in su – ma gli applausi dei presenti hanno comunque cambiato l’atmosfera al campo. Complice anche il match in programma di Novak Djokovic, con il passare delle ore i gradini si sono pian piano popolati.

Le 4 partite in programma oggi sono:

[1] S. Halep b. [9] G. Muguruza 6-3 4-6 6-4

[1] N. Djokovic vs C. Ruud in corso

[12] M. Vondrousova vs [2] Ka. Pliskova nel pomeriggio

[12] D. Shapovalov vs [8] D. Schwartzman serale

Serie A

L’appuntamento sportivo più atteso del weekend è di certo il ritorno della Serie A. L’acceleratore sulla riapertura al pubblico delle manifestazioni si deve soprattutto alle pressioni arrivate dal mondo della Figc, che nelle ultime settimane avevano insistito affinché il governo consentisse il ripopolamento parziale degli spalti. Dopo gli anticipi di ieri (Fiorentina-Torino e Verona-Roma) la partita che ha inaugurato la prima domenica della nuova stagione è stata Parma-Napoli.

ANSA / ELISABETTA BARACCHI | Parma Calcio vs SSC Napoli, Ennio Tardini stadium, Parma, 20 September 2020

Il calendario di oggi:

12.30: Parma-Napoli 0-2

15.00: Genoa-Crotone in corso

18.00: Sassuolo-Cagliari

20.45: Juventus-Sampdoria

