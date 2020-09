Caso Suarez, i due avvocati della Juve (e un terza persona) in procura: ascoltati dai pm come persone informate sui fatti

Gli avvocati della Juventus Luigi Chiappero e la collega Maria Turco – più una terza persona di cui non si conosce l’identità – sono arrivati in procura a Perugia per essere ascoltati dai pm come persone informate sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta sull’esame «farsa» a Luis Suarez all’università per stranieri del capoluogo umbro. L’avvocata Turco ha materialmente seguito la pratica per lo svolgimento dell’esame con il direttore generale dell’ateneo, Maurizio Olivieri, che è indagato. L’avvocato Chiappero, storico legale del club juventino, ha invece assistito a una delle telefonate tra Turco e Olivieri, intercettate dalla Guardia di finanza. Non si conosce invece l’identità della terza persona giunta insieme agli avvocati in procura a Perugia, ma potrebbe essere un consulente o assistente del club.

