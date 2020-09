Coronavirus in Lombardia, calo dei nuovi positivi ma con quasi la metà dei tamponi: +119 (ieri +216). Diminuiscono i decessi: +2 (ieri +5)

Il bollettino del 28 settembre

I dati di oggi lunedì 28 settembre 2020

Oggi, 28 settembre 2020, tornano a scendere i casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri +216, oggi +119 (per un totale di 106.323 contagi) di cui 11 debolmente positivi e 2 a seguito di test sierologici. Anche le vittime sono in calo: +2 rispetto ai +5 di ieri per un totale di 16.948 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi sono 306, ieri 302: se ieri si registrava una diminuzione di 10 unità, oggi un aumento di 4. In terapia intensiva ci sono ancora 31 persone (esattamente come ieri). I guariti sono 78.523 e i dimessi 1.518 per un totale di 80.041 (+20). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono +7.933 contro i +16.567 di ieri per un totale di 2.076.349 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Gli attualmente positivi sono 9.334 (+97) mentre in isolamento domiciliare ci sono ancora 8.997 persone (+93). Si segnalano +65 casi a Milano di cui +36 in città: ieri erano rispettivamente +99 e +56. Nessun contagio a Sondrio.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+65) di cui +36 a Milano città

(+65) di cui +36 a Brescia (+14)

(+14) Monza e Brianza (+12)

(+12) Varese (+10)

(+10) Bergamo (+8)

(+8) Pavia (+4)

(+4) Mantova (+2)

(+2) Como (+1)

(+1) Cremona (+1)

(+1) Lecco (+1)

(+1) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (0)

