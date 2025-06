L’azzurro Saliou Niang vola a Cleveland, chi è l’ultimo italiano che sbarca in Nba: la videochiamata alla mamma – Il video

Il 21enne cresciuto nella provincia di Lecco è il dodicesimo azzurro a rispondere alla chiamata nel Draft. Nei due anni a Trento si è fatto notare anche dagli scout Nba

Un altro italiano approda nel Draft NBA. Saliou Niang, centro/ala di 21 anni, è stato scelto con la 58esima pick assoluta dai Cleveland Cavaliers. Il giocatore di Trento diventa così il 12esimo italiano nella storia ad essere selezionato nel campionato professionistico americano. Nato a Dakar in Senegal ma cresciuto in provincia di Lecco, Niang è alto 199 centimetri ed è già stato chiamato in nazionale dal coach Pozzecco. Un traguardo importante per il basket italiano che torna a vedere un suo rappresentante scelto nel Draft.

Il percorso di Niang dal settore giovanile a Trento

La carriera di Saliou è iniziata nei settori giovanili di Fortitudo Bologna e Aquila Basket. Dopo essere tornato a Bologna per una stagione, si è trasferito a Trento dove negli ultimi due anni ha trovato la sua definitiva consacrazione. Il salto di qualità con la maglia di Trento è stato decisivo per attirare l’attenzione degli scout Nba, che hanno apprezzato le sue prestazioni e la sua crescita costante.

Cavaliers interessati ma Niang probabilmente resterà in Europa

Nonostante la selezione, difficilmente Niang si trasferirà subito in NBA. Molto probabilmente si aggregherà ai Cavs per disputare almeno la Summer League, continuando poi la sua crescita in Europa. Questa strategia permetterebbe al giovane italiano di maturare ulteriore esperienza nel basket europeo, mantenendo al contempo i diritti Nba con Cleveland.

L’emozione al Barclays Center e la chiamata con mamma

Niang era presente al Barclays Center di New York quando è stato chiamato sul palco per la presentazione ufficiale. Un momento di grande emozione per il giocatore e per tutto il movimento cestistico italiano. La Nba ha pubblicato sui social un video dove Niang si presenta in inglese, ma il momento più toccante è stata la videochiamata in italiano con sua madre. «Hai visto?», le ha detto emozionato. «Sì, amore. Ho visto», gli ha risposto la donna visibilmente commossa.