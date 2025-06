I Lakers cambiano padrone: chi è l’imprenditore che ha sborsato 10 miliardi di dollari per comprare le stelle dell’Nba

Si chiude dopo 46 anni il ciclo della famiglia Buss al comando de club di Los Angeles. Magic Johnson plaude all'operazione

I Los Angeles Lakers, la squadra di basket più famosa e al contempo più odiata d’America, cambiano padrone. I proprietari storici, la famiglia Buss, l’avevano acquisita nel 1979 per 67,5 milioni di dollari e ora secondo quanto riportato da Shams Charania di Espn, hanno venduto la maggior parte delle loro quote per la cifra record di 10 miliardi. L’acquirente è Mark Walter, amministratore delegato del fondo d’investimento Guggenheim Partners e Ceo di Twg Global, una holding con azioni nei Los Angeles Dodgers del Baseball e anche nel futuro team di Formula 1, Cadillac.

La squadra più costosa di sempre

Secondo le prime informazioni, la famiglia Buss rimarrà in possesso per un periodo limitato di tempo di circa il 15% delle azioni e in aggiunta Jeanie Buss, la figlia di Jerry Buss morto nel 2013, rimarrà all’interno della dirigenza della squadra «per almeno qualche anno», secondo Espn. Si tratta di una cessione senza precedenti nella storia dello sport americano e non solo: i dieci miliardi sborsati da Mark Walter rappresentano la cifra più alta mai pagata per una franchigia professionistica Nba, superando addirittura la valutazione di 8,7 miliardi di dollari che aveva fatto il portale specializzato Sportico. Si ripropone così anche fuori dal parquet il duello tra Los Angeles e Boston Celtics. Il precedente record di acquisizione era proprio della squadra di Boston, venduta nel marzo di quest’anno per 6,1 miliardi di dollari.

Il benestare di Magic Johnson

A benedire il passaggio di consegne al vertice dei Lakers è arrivato il commento della leggenda Earvin Johnson, detto Magic: «Bel lavoro sorella Jeanie Buss per l’incredibile accordo e per aver scelto la persona giusta per dare seguito l’eredità dei Lakers». Johnson, oltre a esser stato per anni coinvolto nelle decisioni dirigenziali della squadra di Los Angeles, è infatti anche un partner d’affari del neo proprietario: «Mark Walter è la scelta migliore per prendersi cura del brand Lakers. Basta guardare a quello che è riuscito a fare con i Los Angeles Dodgers». Anche la nuova star dai Lakers, Luka Doncic, ha voluto accogliere la nuova dirigenza con un post su X: «Non vedo l’ora di incontrare Mark e sono entusiasta per il futuro. Sono anche grato a Jeanie e alla famiglia Buss per avermi accolto a LA e sono contento che Jeanie continuerà a essere coinvolta». Ancora nessuna reazione invece dalla legenda Lebron James, che si appresta a iniziare una nuova stagione con i Lakers all’alba dei 40 anni.