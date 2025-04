La prima canotta di Kobe Bryant venduta all’asta per 7 milioni di dollari: solo Michael Jordan lo supera

La divisa dell'ex stella dei Los Angeles Lakers è diventata il secondo cimelio più pagato nella storia del basket

È stata venduta per sette milioni di dollari – l’equivalente di circa 6 milioni e 100 mila euro – la prima canotta indossata da Kobe Bryant al suo esordio in Nba. La divisa da gioco è stata battuta all’asta da Sotheby’s in quello che è diventato il quarto cimelio più sportivo più pagato di sempre, il secondo se si considera solo la pallacanestro. Il primato nel mondo del basket va a quei 10,1 milioni di dollari a cui è stata venduta una maglia indossata da Michael Jordan durante i playoff della sua ultima stagione Nba. Gli altri due cimeli pagati più della canotta di Kobe sono, invece, una casacca da gioco della leggenda del baseball Babe Ruth (pagata 24 milioni di dollari) e una maglia indossata da Diego Maradona nei Mondiali del 1986, nel match contro l’Inghilterra in cui segnò con «la mano di Dio», venduta a 8,8 milioni.

L’esordio di Kobe in Nba

La canotta di Kobe Bryant – morto nel gennaio 2020 per un tragico incidente in elicottero – battuta all’asta da Sotheby’s è stata indossata il 3 novembre 1996. Quel giorno, i Los Angeles Lakers battono i Minnesota Timberwolves 91-85. Kobe, all’epoca 18enne e alla sua prima stagione Nba, scende in campo per sei minuti. La performance non è delle migliori: un tiro preso e sbagliato, un rimbalzo, una stoppata, una palla persa e un fallo. Niente di memorabile, anzi. Tra gli spettatori della partita, in pochi probabilmente possono immaginare che Kobe avrebbe vinto cinque titoli Nba e sarebbe passato alla storia come uno dei giocatori di basket più forti di sempre. E in pochi avrebbero scommesso che quella canotta, indossata per appena sei minuti di partita, un giorno sarebbe valsa una fortuna.

Foto copertina: EPA/Larry S. Smith