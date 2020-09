L’affondo di Biden: «Lo sanno tutti che Trump è un bugiardo» – Il video

Scintille in Ohio tra i due candidati alla Casa Bianca. E il conduttore Chris Wallace deve intervenire per far rispettare i turni di parola

«Tutto quello che lui ha detto finora è falso. Lo sanno tutti che è un bugiardo». Joe Biden ha affondato il colpo contro Donald Trump nella prima parte del dibattito presidenziale andato in scena in Ohio. Il presidente degli Stati Uniti ha interrotto lo sfidante per replicare: «Joe, sei tu il bugiardo. Ti sei laureato per ultimo nella tua classe, non per primo». A quel punto il conduttore, Chris Wallace, ha cercato faticosamente di far rispettare i turni di parola: «Signor presidente, può fargli finire di parlare?». E Biden: «No, non è capace».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

