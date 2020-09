Bassetti tira dritto sui tamponi: «Inutili per gli asintomatici. I medici tornino a visitare e curare i malati»

L’infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha spiegato il suo post su Facebook pubblicato il 28 settembre, in cui definiva il caso del Genoa la Waterloo dei tamponi. I contagi da Coronavirus trovati tra i tesserati «dimostrano che i tamponi non bastano, essendo inefficaci per gli asintomatici», ha detto in un’intervista alla Stampa.

Il nodo degli asintomatici è comunque difficile da sciogliere, e anche Bassetti riconosce che non sia semplice tracciarli. Sicuramente, sottolinea, non è con i tamponi a tappeto che si risolve la questione. Questo metodo, afferma, «scatta un’istantanea che il giorno dopo può cambiare».

Una strategia che «va bene nei luoghi a rischio, come ospedali e Rsa, ma poi bisogna tornare a visitare i malati e a curare i sintomatici». E da questo punto di vista insiste sul fatto che ci sia bisogno di investire di più su medici e infermieri piuttosto che sui tamponi.

Nemmeno il test veloce nelle scuole lo convince: «Sarebbe un tamponcino nel naso o un test salivare», spiega. «Già il tampone, se fatto bene, arriva al 75% di possibilità, mentre questi danno molti falsi negativi».

