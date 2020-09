Focolaio al Genoa, la serie A deve fermarsi? Scontro nel governo, la sottosegretaria Zampa: «Il campionato va sospeso»

È scontro nel governo dopo il focolaio di Coronavirus scoperto tra giocatori e staff del Genoa, che ha rilevato 14 positivi e ha ora l’intera squadra a casa in attesa del via libera della Asl. La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, non ha dubbi sul da farsi dopo un evento del genere: la serie A deve fermarsi. A radio Capital, Zampa evoca i protocolli sottoscritti tra il governo e la Figc che secondo lei: «parlano chiaro: il campionato di serie A deve essere sospeso. I positivi – ha aggiunto – non sono in grado di giocare e possono contagiare altre persone».

In attesa che sul caso Genoa si esprima la Lega Calcio, che in giornata ha previsto un vertice straordinario, resta la spaccatura nel governo visto che solo ieri, 29 settembre, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, aveva invece detto che proprio in virtù delle regole rigide previste dal protocollo sottoscritto con la Federcalcio: «il campionato è ancora in grado di potersi svolgere nel modo previsto». Ammettendo comunque quanto la situazione fosse del tutto inedita, ed evidentemente non prevista dal protocollo: «Vediamo cosa succede – ha detto Spadafora – l’inizio del campionato diventa purtroppo anche una sperimentazione con tutte le cautele necessarie».

Leggi anche: