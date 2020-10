Omicidio di Lecce, De Marco non ricorda le pugnalate ai due fidanzati. Gli avvocati: «È confuso e dispiaciuto». Oggi l’interrogatorio

Lo studente al primo anno di infermieristica si trova in isolamento in carcere come previsto dalle regole anti-Covid. Oggi affronterà l’interrogatorio di convalida del fermo dopo aver incontrato i suoi avvocati

«È scosso e provato» Antonio De Marco, il 21enne in isolamento nel carcere di Lecce reo confesso per l’omicidio di Eleonora Manta e del fidanzato Daniele De Santis. I suoi avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario, che lo hanno incontrato ieri 30 settembre per prepararlo all’interrogatorio di convalida del fermo previsto oggi, hanno descritto lo studente di infermieristica: «molto confuso e e sofferente per quello che è successo», come riporta il Messaggero. De Marco sarebbe «consapevole della gravità e della delicatezza della situazione», ma ai suoi avvocati avrebbe dimostrato uno stato di sostanziale confusione, perché quei fatto brutali raccontati dalle carte del suo arresto, le ripetute pugnale alle due vittime e tutto il piano che aveva messo nero su bianco, lui non sembra ricordarli.

Dall’ultima perquisizione nella stanza in cui De Marco ha abitato in via Fleming a Lecce, i carabinieri hanno ritrovato un nuovo biglietto sul quale aveva appuntato come avrebbe dovuto uccidere i due fidanzati per poi disfarsi dei corpi. Tutta l’operazione doveva durare un’ora e mezza. Ogni fase è scandita da un tempo prestabilito, compresa quella in cui avrebbe dovuto liberarsi dei corpi. Dopo averli uccisi, De Marco voleva fare a pezzi i corpi e bollirli, per poi far sparire le sue tracce, visto che aveva portato con sé varechina e soda caustica. Il 21enne aveva riportato a mano tutti gli spostamenti in base alla presenza delle telecamere di sicurezza dall’uscita di casa, fino al suo rientro. Ma il suo piano si è rivelato presto fallace, considerando che è stato ripreso da diverse telecamere che hanno aiutato i carabinieri a fermarlo due giorni fa fuori dall’ospedale Vito Fazi di Lecce alla fine del turno di tirocinio.

