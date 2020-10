Donald Trump malato di Covid-19, il bollettino medico: «Il presidente sta molto bene». I dubbi dei cronisti

Ha avuto la febbre per circa 24 ore, ma tanto le funzioni renali ed epatiche quanto lo stato d’animo del presidente degli Stati Uniti sarebbero ottimi. «Stamane il presidente sta molto bene», ha dichiarato il medico della Casa Bianca Sean Conley, in un incontro i giornalisti radunatisi all’esterno dell’ospedale militare Walter Reed. Donald Trump, in questo momento, non riceverebbe l’aiuto dei macchinari per l’ossigeno.

«Sono estremamente soddisfatto dei progressi – ha aggiunto Sean Conley, comunicando il bollettino medico alla stampa -. Tosse e affaticamento si stanno risolvendo». Il team che ha in cura Trump ha riferito che il presidente, di prima mattina, ha detto di sentirsi «come se potessi uscire di qui oggi». I giornalisti presenti, però, non hanno ricevuto le risposte che si aspettavano, riferisce il Washington Post. Lo staff medico si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni su quando il presidente ha ricevuto la prima diagnosi di positività, sulla comparsa dei primi sintomi e su un eventuale supporto ricevuto dai ventilatori polmonari.

Migliori le condizioni di Melania Trump che, sempre a detta dei medici, sta bene e sta passando la convalescenza a casa.

Leggi anche: