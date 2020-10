Donald Trump positivo, il video prima del ricovero: «Vado in ospedale, me la sto cavando bene»

Dopo l’annuncio della sua positività al Coronavirus, il presidente americano ha condiviso su Twitter un video nel quale rassicura i cittadini americani. «Voglio ringraziare tutti per l’enorme sostegno. Sto andando all’ospedale Walter Reed – ha detto Trump – penso che me la sto cavando molto bene, ma vogliamo assicurarci che le cose funzionino. La first lady sta bene, vi ringrazio, non lo dimenticherò mai». Il capo della Casa Bianca è stato ricoverato per precauzione ieri notte. Anche il candidato democratico Joe Biden ha inviato al presidente i suoi auguri di pronta guarigione.

