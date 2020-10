Coronavirus, nuovo record di contagi in Francia: quasi 17 mila in un giorno. Nel Regno Unito vaccino pronto entro tre mesi

Francia

EPA/IAN LANGSDON | Il presidente francese Emmanuel Macron

Nuovo bollettino allarmante per la Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.972 nuovi casi di Coronavirus. Si tratta di un nuovo record negli aggiornamenti quotidiani francesi da quando, la scorsa primavera, si è concluso il periodi di lockdown. L’andamento della pandemia ha segnato quindi un balzo di 4.824 nuovi casi in un giorno, visto che lo scorso venerdì 2 ottobre in Francia ci sono stati 12.148 nuovi casi, mentre giovedì sono stati 13.970.

I decessi nell’ultimo giorno sono stati 49, ma sono i dati dei ricoveri a preoccupare il governo francese con una crescita di 4.087 posti letto occupati nell’ultima settimana, di cui 849 in terapia intensiva. Torna a salire anche il tasso di positività passato dal 7,7% al 7,9%.

Regno Unito

EPA/Juan Ignacio Roncoroni | Un dipendente del laboratorio mAbxience scelto da AstraZeneca per la produzione del vaccino

Un vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere distribuito nel Regno Unito entro i prossimi tre mesi. Un rapporto del Times, che cita fonti del governo di Boris Johnson coinvolte nella produzione del vaccino di Oxford, stima a un massimo di sei mesi i tempi del programma di inoculazione del farmaco, dopo la sua approvazione. Inizialmente l’arrivo del vaccino di Oxford era stimato per settembre, ma lo stop per un caso di reazione imprevista di un volontario ha fatto slittare il programma al 2021. Nel documento rivelato dal Times, gli scienziati e alcuni funzionari sanitari: «stimano che ogni adulto potrebbe ricevere una dose entro sei mesi», se il vaccino verrà approvato entro dicembre, completando così il programma di vaccinazione entro Pasqua.

