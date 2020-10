M5s, il Blog della discordia. Davide Casaleggio replica al Comitato di garanzia: «È anche mio»

Ieri il Comitato l’aveva invitato a non utilizzare il Blog per i «suoi messaggi personali»

Dopo l’uscita di ieri in cui ha dichiarato che «avrebbe tolto il suo sostegno» al M5S nel momento in cui si fosse costituito partito, Davide Casaleggio oggi replica al Comitato di garanzia del Movimento che l’aveva invitato a non utilizzare il Blog per i «suoi messaggi personali».

Casaleggio e il Movimento litigano per il blog

Nel post pubblicato ieri su Facebook il Comitato, di cui fa parte anche il reggente Vito Crimi, aveva accusato Casaleggio di aver utilizzato il blog gestito dalla piattaforma Rousseau, che tra le varie cose custodisce anche l’elenco degli iscritti al Movimento, «per veicolare suoi messaggi personali non condivisi con gli organi del Movimento 5 Stelle». E ancora: «Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del M5S e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica nel Movimento».

Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del Movimento 5 stelle e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica nel… Pubblicato da MoVimento 5 Stelle su Domenica 4 ottobre 2020

L’attacco non è piaciuto a Casaleggio, che ha affidato la replica a una nota dell’Associazione Rousseau: «Il Blog delle Stelle, come riporta anche la privacy del Blog, è il blog ufficiale sia del Movimento 5 Stelle che dell’Associazione Rousseau. Pertanto Davide Casaleggio, in quanto presidente dell’Associazione Rousseau, è pienamente titolato a pubblicare i suoi articoli sul Blog».

Casaleggio è da tempo in rottura con una parte dei 5Stelle, anche per i mancati pagamenti alla piattaforma da parte di una minoranza di parlamentari “morosi”. Non si tratta di una faccenda di poco conto anche visto che per statuto gli iscritti al M5S sono tenuti a prendere le loro decisioni sulla piattaforma online.

Leggi anche: