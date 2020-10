L’attacco durissimo di Casaleggio: «Se M5S diventa partito non darò più il mio supporto»

Un partito che non è un partito. Il figlio di uno dei fondatori che gestisce piattaforme e blog ma non partecipa alle decisioni. Una struttura interna in continua evoluzione. E in tutto questo un calo dei consensi sempre più marcato. Era invitabile che prima o dopo qualche ingranaggio del meccanismo che permette di funzionare al Movimento 5 Stelle dovesse saltare. A esporsi per primo è Davide Casaleggio, che sul Blog delle Stelle ha annunciato che se la creatura nata da suo padre e da Beppe Grillo dovesse trasformarsi in un partito, toglierà il suo supporto. Un supporto non da poco, visto che Casaleggio è il presidente dell’Associazione Rousseau.

«Garantiremo le attività che verranno richieste dal Capo Politico del M5s, così come abbiamo sempre fatto con serietà e lealtà, per la realizzazione del percorso che il Movimento riterrà di voler fare, ma qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l’identità di un Movimento di cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere».

La presa di posizione di Di Battista

Le parole di Casaleggio arrivano pochi giorni dopo quelle di un altro volto del Movimento: Alessandro Di Battista. L’ex deputato durante un’intervista alla trasmissione Piazza Pulita non era stato certo tenero nei giudizi verso la gestione del Movimento 5 Stelle, spiegando che il rischio è che diventi «un partito più come l’Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone…». Di Battista aveva poi definito l’alleanza con il Pd come la «Morte Nera», in un paragone non esattamente chiaro con la saga di Star Wars. Simbolo di tracotanza dell’impero o arma di distruzione finale per i consensi rimasti?

Leggi anche: