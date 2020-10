Coronavirus, 28 vittime in un giorno. I contagi crescono (+2.677) e aumentano di nuovo i tamponi (+39.501) – Il bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 6 ottobre

Sono +2.677 i casi di Coronavirus nel Paese, ieri erano +2.257 mentre il 4 ottobre +2.578, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 60.134 mentre ieri, 5 ottobre, 58.903. Le nuove vittime oggi sono +28: ieri erano state +16, due giorni fa +18. Il totale è di 36.030 decessi dall’inizio della pandemia. Il numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di +99.742 ieri invece +60.241 per un totale di 11.944.088 tamponi dall’inizio del monitoraggio. I dimessi e i guariti oggi sono 234.099 (+1.418) mentre i ricoverati con sintomi 3.625, ovvero +138 rispetto a ieri (il 5 ottobre erano 3.487). In terapia intensiva ci sono ancora 319 persone, quindi -4 rispetto a ieri quando erano 323. In isolamento domiciliare si trovano 56.190 pazienti. Le regioni più colpite sono Campania (+395 casi), Lombardia (+350) e Lazio (+275).

I dati di oggi 6 ottobre 2020

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Questi i dati degli attualmente positivi al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: