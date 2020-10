Coronavirus, non si fermano i nuovi contagi: +5724 (ieri +5372). Ventinove i decessi. Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 10 ottobre

Non rallentano i contagi da Coronavirus. Dopo 5.372 nuovi positivi di ieri con 129.471 tamponi, oggi i nuovi positivi salgono ancora, +5.724 a fronte di 3.613 tamponi in più (133.084). La Lombardia registra l’aumento più grande – come preannunciato da Gallera i nuovi positivi sono più di 1.000, 1.140 in totale. Segue la Campania con 664 e il Veneto con 561.

Stando ai dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute i decessi nelle ultime 24 ore sono 29, 1 in più rispetto a ieri. L’aumento nelle terapie intensive è più lieve: +3 per un totale di 390 persone, mentre sono 250 le persone ricoverate da ieri per un totale di 4.336. Più grande l’aumento dei guariti e i dimessi: +976 (238.525 il totale). Ad oggi, in Italia ci sono 74.829 persone positive al virus.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: