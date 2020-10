Roma in piazza per la Bielorussia: gigantesca bandiera bianca e rossa davanti al Pantheon – Le immagini

Una manifestazione a sostegno del popolo bielorusso e della sua lotta, portata avanti da ormai due mesi, per la liberazione dei prigionieri politici e per l’uscita di scena dell’uomo forte, Alexander Lukashenko, al potere da 27 anni, insediatosi per il suo sesto mandato, dopo le contestate elezioni del 9 agosto, il cui risultato è da allora contestato in piazza da migliaia di persone ogni giorno. La mobilitazione è stata organizzata a Roma, davanti al Pantheon, dai Radicali italiani e dall’Associazione Bielorussi in Italia “Supolka”.

Riccardo Magi

Quella di bielorusse e bielorussi, dice il deputato di +Europa Riccardo Magi, «è una lotta e una resistenza non violenta nei confronti di un regime repressivo e sanguinario, un regime che arresta centinaia di cittadini ad ogni manifestazione, che tortura e fa sparire letteralmente i cittadini che dissentono».

Riccardo Magi

La richiesta, indirizzata al governo italiano, è di prendere «una posizione netta: dica con chiarezza che Lukashenko è un dittatore eletto attraverso delle elezioni-farsa e dimostri solidarietà ai cittadini bielorussi che vogliono trovare protezione in Italia», prosegue Magi.

Alla manifestazione hanno aderito anche la senatrice Emma Bonino, dal Pd Lia Quartapelle e Laura Boldrini, da LeU Rossella Muroni, i consiglieri regionali del Lazio Marta Bonafoni e Alessandro Capriccioli, con l’adesione di decine di associazioni e realtà attive sul territorio.

Elio Castoria

«Chiedo al presidente Conte di incontrare Svetlana Tikhanovskaya, presidente legittima della Bielorussia», aggiunge su Twitter Laura Boldrini. «La battaglia per la democrazia del popolo bielorusso è anche la nostra battaglia».

Riccardo Magi

Elio Castoria

