«Sbagli tu… e sbaglio pure io», parte lo schiaffone del prof allo studente senza mascherina in classe – Il video

«Sbagli tu, ma sbaglio pure io». Con queste parole un professore dell’istituto di istruzione superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, in provincia di Salerno, ha rimproverato uno studente perché non indossava la mascherina in classe, ormai obbligatoria per l’emergenza Coronavirus. Il prof ha quindi dato un ceffone al ragazzo e poi lo ha strattonato più volte tenendolo per il cappuccio. L’episodio è stato filmato dai compagni di classe, che hanno condiviso il video su WhatsApp e sui social network. Mentre i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno aperto un’indagine, coordinata dalla procura di Lagonegro.

Intanto la preside dell’istituto, Maria D’Alessio, ha preso le distanze dal comportamento del docente: «Sono senza parole, quando ho visto il video non volevo credere ai miei occhi. Dico subito che la nostra scuola si costituirà parte civile in un eventuale processo. Non so cosa abbia potuto scatenare un comportamento così assurdo, che non è giustificabile e che la scuola condanna senza se e senza ma. Condanna totale nei confronti del docente e vicinanza e solidarietà nei confronti di chi è stato vittima di questo gravissimo comportamento».

Video: Andrea Aquilante / Facebook

