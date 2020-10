Lombardia, impennata dei nuovi casi. Sono oltre 1.800 in un giorno. Ci si interroga su nuove misure locali

Il dato che filtra dalla Regione Lombardia per il consueto rendiconto quotidiano sul Coronavirus è allarmante: i nuovi casi sono raddoppiati nelle ultime 24 ore, fino alla cifra mai toccata di 1.844. Ci si interroga in questo momento sulla possibilità di attivare misure circoscritte alla Regione, e soprattutto all’area di Milano, che da sola ospita il 40% dei nuovi contagi. Ieri i nuovi positivi registrati in un giorno avevano sfondato il tetto dei mille con +1.080 contagi. I casi totali in Lombardia a questo punto hanno superato quota 83 mila mentre le vittime legate al Covid nella Regione sono, per il momento, quasi 17 mila. Si attende ora il bollettino delle 17.30 per capire l’andamento dei ricoveri ospedalieri e delle terapie intensive.

