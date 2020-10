Superati 10 mila casi in un giorno. Oltre 100 mila ora i positivi. Vertice di governo sulle nuove misure domattina

La tendenza al rialzo dei contagi non si è fermata e in alcune regioni, Lombardia e Campania in primis, desta crescente preoccupazione

Sono 10.010 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 55 morti. Come si temeva la tendenza al rialzo dei contagi non si è fermata e a quanto pare i dati in alcune regioni, Lombardia e Campania in primis, desta crescente preoccupazione. Gli attualmente positivi in tutto il Paese hanno sfondato il tetto dei 100 mila. La riunione d’urgenza della maggioranza di governo tra Conte e capi delegazioni dei partiti e ministri competenti si svolgerà non questa sera come chiesto dal Pd, ma domani mattina alle 10.

