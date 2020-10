Coprifuoco, smart working e soprattutto didattica a distanza. Cosa potrebbe cambiare con il nuovo Dpcm

Prima il vertice fiume a palazzo Chigi con i capi delegazione delle forze di maggioranza durante la notte. Poi l’incontro con le regioni previsto per la mattina e solo dopo, forse entro la sera di sabato 17 ottobre, la pubblicazione del nuovo Dpcm. Dovrebbe essere questa la tabella di marcia con cui il Governo sta pensando di affrontare la definizione delle nuove norme per arginare la diffusione del Coronavirus. Norme necessarie, visto l’aumento dei contagi e soprattutto quello delle terapie intensive. L’obiettivo è sempre uno: evitare di portare l’epidemia a un livello tale per cui sarebbe necessario un nuovo lockdown nazionale.

Dalle indiscrezioni e dalle prime notizie riportate dalle agenzie stampa sembra che i dossier più importanti sul tavolo del governo siano quattro: il potenziamento dello smart working, il coprifuoco, una nuova stretta allo sport e la didattica a distanza. Nelle regioni che hanno un indice di contagio particolarmente alto sarebbe in gioco anche la possibilità di chiudere palestre, parrucchieri, centri estetici, cinema e teatri.

Fondamentale il passaggio sulle scuole. La linea di molte regioni è quella di ripristinare la didattica a distanza. A chiederla sono soprattutto le regioni. Il caso più chiaro è quello della Campania, con l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che ha segnato uno strappo con il governo. Ma l’ex sindaco di Salerno non è solo. Anche Luca Zaia in un’intervista al Corriere della Sera ha chiesto la didattica a distanza, o almeno quella alternata, per i ragazzi più grandi. E con lui Stefano Bonaccini dell’Emilia-Romagna, che propone anche un ripensamento dell’organizzazione delle lezioni: «Se gli orari scolastici vengono distribuiti in maniera più spalmata sull’arco della mattina e del pomeriggio diminuisci la pressione su coloro che devono essere portati a scuola e riportati a casa».

