Coronavirus, gli esperti contro «dolcetto o scherzetto» ad Halloween: è l’attività più contagiosa. In Germania altro picco di contagi

Usa

EPA/JUSTIN LANE | Un gruppo di bambini in costume durante il tradizionale «trick-or-treating» di Halloween nel 2019

Sale l’allerta negli Stati Uniti in vista dell’arrivo di Halloween il prossimo 31 ottobre. Nella patria del «dolcetto o scherzetto» diversi governatori, come in California e Massachissets, stanno provando a scoraggiare le famiglie al tradizionale giro tra le case, anche alla luce degli avvertimenti degli esperti dei Centers for Disease Control and Prevention che considerano le attività tipiche di Halloween pericolose per la trasmissione dei contagi di Coronavirus. A differenza però da quanto annunciato in Italia dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, i governatori americani per il momento non hanno deciso di vietare i festeggiamenti. I Cdc intanto hanno pubblicato delle linee guida apposite sui giorni festivi di fine ottobre, classificando ad alto rischio attività come feste in maschera affollate che siano in casa o all’aperto e sfilate in costume, oltre che offrire dolcetti da contenitori in cui diverse persone possono infilare le mani durante la serata.

EPA/KENZO TRIBOUILLARD | La cancelliera tedesca Angela Merkel

Sono stati 7.830 i nuovi contagi registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Secondo i dati dell’Istituto Robert Koch, il totale dei casi tedeschi è salito ora a 348.557. Stabile il numero dei decessi, 33 nell’ultimo giorno, per un totale di 9.734. Cifre che avevano spinto nei giorni scorsi il governo di Angela Merkel e i 16 presidenti dei Land a imporre nuove restrizioni, soprattutto per bar e ristoranti costretti a chiudere dalle 23 alle 6. Una misura già saltata dopo la decisione di ieri, 16 ottobre, a Berlino, dove il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di una decina di gestori di locali. Dietrofront anche in Baviera, dove i vertici del Land hanno deciso di non applicare il divieto di pernottamento per chi proviene da un’altra zona della Germania.

