Coronavirus, prime dosi del vaccino a dicembre per i medici in prima linea del Regno Unito. Positivo il capo staff di Mike Pence, negativo il vicepresidente Usa

Il piano di vaccinazione nel Regno Unito prosegue spedito per la distribuzione di massa entro l’inizio del 2021. Le prime dosi arriveranno al personale medico impegnato in prima linea già a dicembre. Negli Usa il capo dello staff del vicepresidente americano è risultato positivo, è il terzo caso in pochi giorni tra le persone vicine a Mike Pence

ANSA/DAN HIMBRECHTS | Un ricercatore in un laboratorio della AstraZeneca

Accelera il piano di vaccinazione contro il Coronavirus nel Regno Unito, dove la prima somministrazione del farmaco sviluppato dall’Università di Oxford e Astrazeneca potrebbe arrivare in poche settimane per gli operatori sanitari impegnati in prima linea. Come riporta il Mail on Sunday, l’amministratore delegato del George Eliot Hospital nel Warwickshire, Glen Burley, ha comunicato con un’email al suo staff di aver confermato la disponibilità della sua struttura per ricevere il vaccino entro Natale. Stando all’email di Burley, gli operatori sanitari del Regno Unito saranno i primi a ricevere il farmaco all’inizio di dicembre in due dosi a 28 giorni di distanza, in preparazione di una distribuzione di massa che il Servizio sanitario nazionale (Nhs) dovrebbe quindi cominciare a partire dalle prime settimane del 2021.

EPA/JUSTIN CASTERLINE | Il vicepresidente Usa Mike Pence e la second lady Karen posano con i fotografi dopo aver votato per le elezioni presidenziali a Indianapolis, nell’Indiana

I contagi di Coronavirus tornano a preoccupare la Casa Bianca dopo che è risultato positivo Mark Short, capo dello staff del vicepresidente Usa Mike Pence è risultato positivo. È il terzo caso di infezione che ha coinvolto il personale del vicepresidente, oltre che capo della task force sul Coronavirus, dopo che altri due assistenti di Pence erano risultati positivi. Casi che, scrive il New York Times, hanno riacceso il dibattito sulle misure di sicurezza adottate alla Casa Bianca, dove la mascherina non sarebbe indossata abitualmente. Sia Pence e che sua moglie sono invece risultati negativi e, come ha confermato il suo portavoce Devin O’Malley: «Pur essendo considerato un contatto stretto con Short, d’accordo con i medici della Casa Bianca, manterrà il suo programma seguendo le linee guida dei Cdc riservate al personale», continuando quindi la campagna elettorale per le elezioni di novembre per le Presidenziali americane.

