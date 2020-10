Il presidente Mattarella premia Elena Pagliarini, l’infermiera simbolo della lotta al Coronavirus – Il video

«I meriti acquisiti non si esauriscono nel ricordo di un giorno ma permangono. Vi siete impegnati per la cura di coloro che erano malati per il Covid, affinché il nostro Paese non rimasse paralizzato. Come voi, tanti italiani e italiane lo hanno fatto. Voi qui li rappresentate tutti». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica a 57 persone che si sono distinte nel servizio alla comunità durante la prima ondata.

Tra i premiati e le premiate c’è anche Elena Pagliarini, l’infermiera del pronto soccorso dell’ospedale di Cremona ritratta esausta sul suo computer in una foto diventata virale in Italia e non solo: l’immagine infatti, scattata da un primario dell’ospedale, ha fatto il giro del mondo diventando uno dei simboli della lotta contro la pandemia. Un monito valido ancora oggi, mentre l’Italia affronta la seconda ondata con Lombardia e Campania pronte al coprifuoco.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: