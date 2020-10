I Pearl Jam festeggiano i 30 anni dal loro primo concerto con uno show inedito in streaming – Il video

I Pearl Jam celebrano i 30 anni dal loro primo concerto trasmettendo in streaming uno spettacolo rimasto finora inedito. Era il 22 settembre 1990 quando Eddie Vedder e compagni si esibirono per la prima volta all’Off Ramp di Seattle. Adesso la band, divenuta un’icona del grunge/rock, ha deciso di festeggiare svelando su nugs.tv lo show andato in scena nell’aprile del 2016 al Wells Fargo Center di Philadelphia. I fan hanno tempo fino al 25 ottobre per guardare il video, al prezzo di 14,99 dollari.

Si tratta di uno show di tre ore con 32 brani tutti remixati dal produttore Josh Evans e immagini mai viste girate con 11 telecamere dal regista Blue Leach e scelte da Kevin Shuss, l’archivista del gruppo. È il concerto in cui per la prima volta la band ha suonato in versione integrale Ten, il suo album più celebre. Tra le chicche della scaletta Throw Your Hatred Down di Neil Young, Comfortably Numb dei Pink Floyd e Baba O’Riley degli Who. Parte dell’incasso sarà devoluta alla Vitalogy Foundation, l’organizzazione fondata dai Pearl Jam che supporta realtà no profit attive nel campo della sanità, della tutela dell’ambiente e della promozione delle arti.

Video: @PearlJam / Twitter

