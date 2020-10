Coronavirus, impennata di nuovi casi in Toscana: superata quota 1.000 contagi in 24 ore

Le anticipazioni del bollettino parlano di 1.170 positivi in un giorno. Ieri il governatore Giani ha escluso il lockdown

La Toscana sfonda quota 1.000 nuovi contagi da Coronavirus. In attesa del bollettino ufficiale della Protezione civile, le prime anticipazioni raccolte parlano di 1.170 positivi nelle ultime 24 ore. Ieri il governatore Eugenio Giani ha detto che «in questo momento possiamo gestire la situazione senza arrivare al lockdown» precisando però «che faccio un ragionamento che è quello del breve periodo. Stiamo invece raccogliendo i dati per fare un ragionamento sul medio periodo, e su quello che ci può aspettare nei prossimi mesi».

Giani ha anche affermato di condividere «la necessità di trovare delle misure mirate che possano evitare il più possibile contatti non necessari, stabiliamo poi quali sono». Ieri sono stati registrati 866 nuovi casi, in crescita rispetto al dato precedente – 812 – a parità di persone testate, in tutto 7.359 (esclusi i tamponi di controllo). La percentuale di chi è risultato positivo è attualmente dell’11,8%.

