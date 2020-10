Obama: «I repubblicani vogliono togliere l’assistenza sanitaria nel mezzo di una pandemia, vergogna!» – Il video

Barack Obama ha tenuto un comizio in stile drive-in a Philadelphia, in Pennsylvania, il primo di persona a favore di Joe Biden e Kamala Harris. Durante il suo discorso, durato poco meno di 40 minuti, l’ex presidente degli Stati Uniti ha difeso l’Obamacare, la riforma sanitaria che porta il suo nome e che impedisce alle compagnie assicurative di negare la stipula di una polizza – e dunque l’assistenza sanitaria – per determinate patologie o sulla base di pre-esistenti condizioni di salute.

«Sono dieci anni che i repubblicani dicono di avere una grande alternativa, dove sta?», si è chiesto Obama. «Non esiste, in compenso hanno cercato di cancellare l’Obamacare più di 60 volte, stanno cercando di farlo proprio adesso, nel bel mezzo di una pandemia! È una vergogna». Se Joe Biden ed Harris vinceranno le elezioni sconfiggendo Donald Trump, ha promesso invece Obama, «estenderanno il Medicare e renderanno le assicurazioni sanitarie meno costose per tutti».

Video: Barack Obama / Facebook

