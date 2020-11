Le tappe verso il nuovo Dpcm, l’ultima trattativa con su coprifuoco, zone rosse e limiti agli spostamenti tra regioni

Riparte di prima mattina la trattativa per gli ultimi dettagli al nuovo Dpcm per l’emergenza Coronavirus, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare tra stasera e domani 3 novembre. Dalle 8 il premier riprenderà la riunione conclusa ieri in tarda serata con i capidelegazione della maggioranza, da cui il governo ha ribadito di volere l’introduzione del coprifuoco su tutto il territorio nazionale alle 21. Seguirà a stretto giro un nuovo vertice con i presidenti delle Regioni e i sindaci, con l’obiettivo di trovare un accordo sull’organizzazione delle zone rosse, a partire da chi debba prendersi la responsabilità di istituirle nelle città o province a maggior rischio contagio e sulla base di quali criteri. Alle 12 poi il premier riferirà alla Camera, mentre alle 17 al Senato, sulle misure previste dal Dpcm.

Coprifuoco e zone rosse: quando può scattare alle 18

L’idea del governo è stabilire poche regole e chiare per permettere alle Regioni di decidere in autonomia, ma con criteri omogenei a livello nazionale. Per esempio sul coprifuoco, oggi previsto solo in alcune regioni, che sarà definito tra le 20 e le 21, ma con la possibilità di anticiparlo alle 18 per le zone ritenute più a rischio e la conseguente chiusura di tutte le attività per quell’ora. Per l’istituzione delle zone rosse, si studia un meccanismo automatico che tenga come punto di riferimento l’indice Rt e i 21 indicatori fissati dagli esperti, dalla percentuale tamponi/positivi al riempimento delle terapie intensive. Le chiusure totali, escluse le attività essenziali, scatterebbero a livello almeno provinciale nel caso in cui l’indice Rt superasse il valore 2, oppure a 1,5 se accompagnato da livelli allarmanti sui reparti ospedalieri. In quei casi tornerebbe la necessità del modulo di autocertificazione per dimostrare che lo spostamento sia giustificato per motivi di lavoro, salute o esigenze comprovate.

Gli spostamenti tra Regioni

Tornano i limiti negli spostamenti fuori regione e all’interno delle zone rosse, con i governatori che chiedono regole uguali per tutti, mentre il governo punta a introdurre misure proporzionate al rischio delle singole zone. L’ipotesi sarebbe quindi quella di limitare gli spostamenti soprattutto in entrata e uscita per le zone rosse, mentre per il resto del territorio nazionale potrebbero arrivare restrizioni sugli orari in cui sarà possibile muoversi tra comuni e regioni.

Stretta sui trasporti e Dad fino alle medie

Gli esperti del Cts insistono perché si riduca la percentuale di riempimento massimo per i mezzi pubblici. Dall’80% previsto oggi sul trasporto locale si dovrebbe quindi passare al 50%. Sulla scuola intanto la direzione si sta consolidando sull’aumento fino al 100% della Didattica a distanza per tutte le scuole superiori e per le Università. Le lezioni da casa potrebbero riguardare però non solo le terze medie, ma anche le seconde.

L’isolamento degli anziani

Non ha trovato sostegno invece la proposta del lockdown generazionale, idea proposta dai presidenti Giovanni Toti, travolto dalle polemiche per un tweet infelice, Alberto Cirio e Attilio Fontana, che chiedevano di imporre l’isolamento per tutti gli anziani oltre i 75 anni. La prospettiva più probabile è che il Dpcm preveda delle raccomandazioni che chiedano ai soggetti più a rischio di limitare gli spostamenti al minimo possibile.

