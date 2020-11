«Sì Giorgia, siamo sicuri»: la legge contro l’omotransfobia è stata approvata alla Camera – Il video

«Ma siete sicuri che gli omosessuali di questa nazione non avrebbero voluto vedervi a lavoro per difendere le loro attività? Piuttosto che su questa roba qui?», domandava Giorgia Meloni in un suo intervento alla Camera dei Deputati. La risposta sui social, di qualche giorno fa, è arrivata con un coro di «Sì, siamo sicuri», da parte di tantissimi volti della comunità LGBTQ+. Oggi la legge Zan è stata approvata alla Camera con 265 sì, 193 no e un astenuto, un via libera salutato da un lungo applauso della maggioranza.

