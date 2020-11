Sondaggio Masia, ancora in calo la fiducia nel governo e in Conte: Giorgia Meloni a un punto dal premier

Continua a calare la fiducia nel governo da parte degli italiani, come certifica l’ultimo sondaggio di Emg-Acqua diffuso da Agorà su Raitre. In una settimana cruciale per le decisioni su come fronteggiare la nuova ondata di contagi di Coronavirus, la percentuale di chi mantiene molta o abbastanza fiducia nell’esecutivo è scesa di un punto, toccando quota 38. Di contro è risalita la percentuale di italiani che hanno perso fiducia nel governo, salita a 58.

In linea con il calo di consenso del governo, anche il premier Giuseppe Conte continua a perdere sostegno. Negli ultimi sette giorni caratterizzati dall’arrivo di un nuovo Dpcm, il presidente del Consiglio ha perso un punto nella classifica sulla fiducia, calando a 39, pur mantenendo la prima posizione. Resta stabile al secondo posto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a un solo punto di distacco da Conte, mentre recupera un punto il leader della Lega Matteo Salvini al terzo posto.

Leggi anche: