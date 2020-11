Usa 2020, ecco perché in Nevada non sono stati aggiornati i voti e perché non sono dei bradipi

Chi ha avuto modo di vedere il cartone animato Zootropolis della Disney riuscirà senz’altro a ricordare Flash e Priscilla, i due bradipi che con la loro estrema lentezza lavorano all’interno degli uffici della motorizzazione. Ecco, in questo momento molti potrebbero pensare che ci siano proprio loro due a conteggiare i voti nei seggi elettorali del Nevada decisivi per decretare o meno la vittoria di Joe Biden contro Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca.

Che cosa succede in Nevada? Sono davvero così lenti come bradipi? Molte le domande su un singolo Stato che con i suoi 6 voti permetterebbe a Biden di arrivare ai 270 grandi elettori diventando così il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Nessun complotto, nessuna lentezza, la questione è puramente tecnica.

Per rispondere a queste domande basterebbe andare a leggere i tweet del 4 novembre 2020, alle 11:45 ora italiana, dell’account ufficiale Nevada Elections (@NVElect) dove si annunciava che i successivi aggiornamenti sarebbero stati pubblicati alle ore 9 del mattino – ora locale del Nevada – del 5 novembre:

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:

All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2

Here’s what is left to count:

-Mail ballots received on Election Day

-Mail ballots that will be received over the next week

-Provisional ballots

Ballots outstanding is difficult to estimate in Nevada because every voter was sent a mail ballot. Obviously, not all will vote.