Oggi i nuovi dati sull’indice Rt, cosa può cambiare fra le zone di rischio: almeno tre regioni possono diventare arancioni

Da oggi 6 novembre le misure anti Covid del nuovo Dpcm sono scattate in tutta Italia. Una cartina divisa in tre aree – gialla, arancione e rossa – con relative restrizioni a seconda del grado di rischio riconosciuto. Ma le nuovissime regole del Dpcm, entrate in vigore appena da qualche ora, potrebbe presto cambiare e le diverse Regioni vedersi modificare nel giro di pochi giorni la fascia di colore assegnata.

Il motivo principale sta nei dati di riferimento. Nel report della Cabina di regia del Ministero della Salute, i 21 indicatori che hanno fatto da guida per la determinazione del livello di rischio contagi su ogni territorio, si sono riferiti a dati relativi al periodo tra il 19 e il 25 ottobre. Numeri quindi ormai datati se si pensa alla corsa spedita della curva epidemiologica e che, tra oggi e domani, verranno sostituiti con le statistiche aggiornate. Le carte in tavola dunque potrebbero cambiare per diverse Regioni o addirittura per singoli comuni e province. Questi ultimi potrebbero trasformarsi in zone rosse anche se appartenenti a Regioni definite in zona gialla o arancione, come ha ribadito lo stesso Istituto superiore di sanità nella conferenza stampa tenuta ieri.

Una modulazione complessa dunque che già nelle prossime ore potrebbe modificarsi di nuovo con l’arrivo di ulteriori dati. Scenari che cambiano molto in fretta e con non poche polemiche, soprattutto in merito alla dubbia strategia messa in atto dal governo. La domanda posta più di frequente nelle ultime ore è proprio quella relativa al periodo dei dati presi in considerazione per la valutazione delle aree di appartenenza: perché non basarsi direttamente sui dati aggiornati delle prossime ore piuttosto che modificare in corso per l’ennesima volta provvedimenti e decisioni? Il diffuso stato di confusione e smarrimento avvertito dalla popolazione viene alimentato dagli scetticismi delle Regioni che, esprimendo non pochi dissensi, attendono nuove decisioni. Ma quali sono i territori più a rischio di cambiamento di fascia e colore?

La Campania rischia: da gialla ad arancione nel giro di due giorni

Posta dal governo nella fascia gialla, quella cioè con un minore livello di rischio, la Campania è tra le Regioni più quotate al passaggio in zona arancione. La vera domanda posta da molti nelle ultime ore è sul perché il territorio del governatore De Luca sia stato inserito nella rosa delle aree a minor rischio, dopo settimane di numeri a dir poco preoccupanti. Secondo i dati riportati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari il tasso di riempimento delle intensive è al 44%, con un numero di nuovi casi giornalieri che continua a registrare i 4.000 positivi. Flussi che aumentano, ritardi di notifica dei casi, valutazioni al momento non attendibili al 100%. Elementi che rendevano la situazione della Campania già preoccupante nei giorni in cui il nuovo documento del governo per la lotta al virus stava per essere stilato. Nonostante lo scenario descritto, per la Campania è stata inaspettatamente decisa la fascia gialla, sulla base, come spiegato dallo stesso professor Giovanni Rezza dell’Iss, di un indice Rt relativamente basso, pari a 1,29. Un dato che ancora una volta si riferisce al periodo dal 19 al 25 ottobre e che quindi ad oggi potrebbe essere cambiato. Con i nuovi dati la Regione potrebbe trasformarsi in zona arancione dopo appena due giorni dall’entrata in vigore delle misure previste per la zona gialla.

Liguria, Veneto e Bolzano: verso l’arancione con dati che mancano

Nella classificazione delle Regioni, la Liguria è considerata un’altra delle zone più a rischio modifica. Il report della Cabina di Regia del Ministero della Salute evidenzia anche per questo territorio «un’incompletezza dei dati» che quindi avrebbe compromesso la reale valutazione della fascia di appartenenza. Situazione analoga anche per Bolzano e per il Veneto in cui si sottolinea una vera e propria «carenza di numeri trasmessi» con l’altrettanto pericoloso rischio di «sottostimare l’indice Rt», criterio finora determinante per la definizione del livello di rischio. Tutti e tre i territori elencati sono attualmente in fascia gialla e come minimo, potrebbero passare all’arancione, con relativa modifica delle restrizioni.

Le modalità di cambiamento

Il dirigente della Prevenzione del Ministero della Salute, professor Gianni Rezza, ha spiegato in modo chiaro come l’indice Rt sia solo uno dei diversi criteri utilizzati per determinare i cambiamenti di fascia che ci saranno. «Si lavora su indicatori come l’incidenza dei casi e l’occupazione dei posti letto: se c’è ad esempio una Regione con apparentemente pochi casi ma che ha un’alta occupazione delle terapie intensive, quella è in sofferenza» ha spiegato lo scienziato. Ma in quali modalità cambierà il posizionamento delle Regioni nelle tre fasce? Il passaggio da una a basso rischio ad una ad alto rischio potrà avvenire in tempi molto rapidi. Diversamente accadrà per il percorso contrario, che invece sarà piuttosto lento. Dunque gli eventuali indicatori allarmanti presenti sul report settimanale di una specifica Regione in fascia gialla o arancione, farebbero scattare il territorio in fascia rossa e quindi in lockdown da subito. Al contrario, per i dati in miglioramento registrati, si dovranno attendere almeno due settimane di numeri costanti, prima di poter indietreggiare sulla misura restrittiva già presente.

