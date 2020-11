Coronavirus in Lombardia, aumentano i nuovi contagi con più tamponi: +5.289. I decessi sono 140

Sono 945 le persone ricoverate in terapia intensiva in Regione, quattro in meno rispetto a ieri. Diminuiscono i ricoveri: -60

Il bollettino del 23 novembre

Aumentano i casi di Coronavirus in Lombardia, ma diminuiscono i pazienti ricoverati con sintomi. Sono +5.289 i nuovi contagi (a fronte di 32.862 nuovi tamponi), contro i +5.094 nuovi positivi (con 29.800 tamponi) di ieri. Le morti per Covid registrate nelle ultime 24 ore sono 140 (ieri erano +165). Il numero di pazienti guariti e dimessi aumenta da 186.680 a 206.317, mentre il totale di persone ricoverate in terapia intensiva sono 945 (ieri erano 949). Il totale di persone ricoverate con sintomi adesso è 8.391, 60 unità in meno rispetto a ieri. Attualmente ci sono 149.918 persone positive al virus in Regione.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+1.604) di cui +576 a Milano città

(+1.604) di cui +576 a Brescia (+405)

(+405) Como (+842)

(+842) Monza e Brianza (+749)

(+749) Bergamo (+165)

(+165) Mantova (+57)

(+57) Pavia (+85)

(+85) Varese (+848)

(+848) Lecco (+184)

(+184) Cremona (+63)

(+63) Lodi (+138)

(+138) Sondrio (+33)

