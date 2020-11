L’audizione di Renzi su Giulio Regeni: «Rimpiango di non aver saputo prima della sua morte» – Il video

L’ex premier – in carica durante l’omicidio del ricercatore italiano – è stato ascoltato dalla commissione parlamentare: «Dissi al presidente egiziano Sisi che non avremmo accettato verità di comodo»

Matteo Renzi è stato ascoltato dalla commissione parlamentare che indaga sulla morte di Giulio Regeni. All’epoca dei fatti, tra gennaio e febbraio del 2016, era lui il presidente del Consiglio. L’attuale leader di Italia viva ha detto di avere un rimpianto, ovvero non aver saputo prima della morte del giovane ricercatore italiano: «Perché abbiamo saputo questa notizia solo il 31 gennaio? Se avessimo saputo prima, avremmo potuto agire prima. Ma la reazione è stata a tutti i livelli. Al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi dissi che non avremmo accettato verità di comodo».

Renzi ha puntato il dito anche contro l’Università di Cambridge, per conto della quale Regeni stava facendo in Egitto una ricerca di dottorato presso il dipartimento di Scienze sociali: «Il Regno Unito non ha chiarito fino in fondo questa storia. C’è qualcosa che non torna nella professoressa (Maha Mahfouz Abdel Rahman, ndr) che decide di non rispondere alle domande dei giornalisti. Io la trovo una cosa inaccettabile».

