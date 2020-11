Il cuore di Napoli con Maradona: bengala al San Paolo e a piazza del Plebiscito – Video

Migliaia di tifosi si sono dati appuntamento oggi davanti allo stadio San Paolo di Napoli: l’ingresso della curva B si è trasformato per tutto il giorno in un sacrario dedicato a Diego Armando Maradona con candele, poster, foto, fiori, striscioni dedicati al campione. E in serata i tifosi hanno formato un cuore intorno allo stadio accendendo tutti insieme un bengala rosso.

«Napoli non ti dimenticherà mai, è quello che ti doniamo per tutto ciò che ci hai regalato nei tuoi anni in azzurro». A Piazza del Plebiscito gli ultras sono arrivati cantando i cori dei tempi del Pibe de Oro e hanno illuminato il Plebiscito con centinaia di bengala rossi che hanno acceso tutto il colonnato della chiesa di San Francesco di Paola al grido di «Un Maradona, c’è solo un Maradona».

